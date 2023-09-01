В Уфе в школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой прошёл митинг в честь Дня знаний

Торжественный митинг в честь Дня знаний сегодня прошел в уфимской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Это одно из самых образцовых общеобразовательных учреждений республики. Учебный процесс здесь организован по системе суворовских военных училищ.

Школа-интернат славится своими выпускниками, которые неоднократно проявляли себя в том числе в зоне боевых действий. Кстати, на торжественный митинг были приглашены бывшие кадеты, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Поздравил с Днём знаний учащихся, преподавателей и родителей и руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин.