В Башкирии вступил в силу закон о безопасной эксплуатации газового оборудования

Документ подписан главой республики. Закон должен обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и вентиляционных и дымовых каналов.
Неполадки в этой области могут привести ко взрывам с самыми тяжелыми последствиями. В очередной раз это подтвердило недавнее ЧП в Ишимбае. Напомним, в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. В результате произошло разрушение конструкции здания, пострадал хозяин квартиры, где случилось происшествие. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии в ожоговом центре.
Более 20 человек были вынуждены покинуть свое жилище, часть поселились в центре временного размещения, остальные – у родственников. После обследования здания специалистами комиссия примет решение, можно ли жильцам вернуться домой.