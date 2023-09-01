В Башкирии вступил в силу закон о безопасной эксплуатации газового оборудования

Неполадки в этой области могут привести ко взрывам с самыми тяжелыми последствиями. В очередной раз это подтвердило недавнее ЧП в Ишимбае. Напомним, в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. В результате произошло разрушение конструкции здания, пострадал хозяин квартиры, где случилось происшествие. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии в ожоговом центре.