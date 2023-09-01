В Уфе ушел из жизни выдающийся ученый и врач-гинеколог Василий Кулавский

Ушел из жизни выдающийся ученый и врач, внесший значительный вклад в развитие акушерства и гинекологии Василий Кулавский. Профессор умер после продолжительной болезни.

Он посвятил свою жизнь проблемам акушерства, охране репродуктивного здоровья женщин. Василий Агеевич занимался совершенствованием службы родовспоможения, им была предложена и реализована трехэтапная система оказания акушерской помощи. В республике было организовано пять межрайонных перинатальных центров.