В Уфе ушел из жизни выдающийся ученый и врач-гинеколог Василий Кулавский

Ушел из жизни выдающийся ученый и врач, внесший значительный вклад в развитие акушерства и гинекологии Василий Кулавский. Профессор умер после продолжительной болезни.
Он посвятил свою жизнь проблемам акушерства, охране репродуктивного здоровья женщин. Василий Агеевич занимался совершенствованием службы родовспоможения, им была предложена и реализована трехэтапная система оказания акушерской помощи. В республике было организовано пять межрайонных перинатальных центров.
Монографии, методические материалы Василия Агеевича до сих пор являются настольным пособием для специалистов. Более десяти лет он проработал главным акушером-гинекологом республики. Прощание с профессором состоится 3 сентября в РКБ имени Куватова с 11 до 13 часов в клубе «Медик».