В Уфе на фестивале «Молочная страна» будет работать фермерский рынок

Традиционное осеннее мероприятие пройдет в Уфе завтра, 2 сентября. Впервые его организуют на набережной, в районе Монумента Дружбы. Гости смогут продегустировать и приобрести свежую, натуральную и полезную продукцию фермеров, сельхозкооперативов, а также произведенную в личных подсобных хозяйствах.

На фестивале разыграют 449 килограммов мороженого, также пройдёт парад колясок и дефиле молочных модельеров. В республике работают около 80 предприятий по переработке молока, которые способны с большим запасом обеспечить регион разнообразными молочными продуктами. Убедиться в этом жители и гости Уфы смогут, посетив 11-й молочный фестиваль. Мероприятие пройдёт под девизом: «Вливайся в праздник».