В Уфе прошло диско-шоу для студентов и старшеклассников

Сегодня мы очень волновались. Для школьников, студентов 1 сентября – большой праздник. Для нас – очень ответственная работа, необходимость организовать все процессы. Важно, чтобы школы открыли свои двери, работали столовые и так далее. Завершаю вечер в компании студентов вузов. Всегда говорю, что наша молодежь – самая лучшая. И совсем скоро эти ребята будут двигать нашу республику и страну вперед. А пока – есть время учиться и добиваться высот. Желаю всем успехов!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан