В Уфе прошло диско-шоу для студентов и старшеклассников

В «Уфа-Арене» прошло диско-шоу для студентов и старшеклассников. Перед зрителями выступили башкирские артисты, участники творческих коллективов университетов и колледжей, а также лауреаты программы «Российская студенческая весна – 2023».

В интерактивных играх можно было выиграть ценные призы и даже получить один год обучения в вузе или колледже в подарок. Участников мероприятия поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики поздравил студентов и школьников с Днём знаний и пожелал им успехов.

Сегодня мы очень волновались. Для школьников, студентов 1 сентября – большой праздник. Для нас – очень ответственная работа, необходимость организовать все процессы. Важно, чтобы школы открыли свои двери, работали столовые и так далее. Завершаю вечер в компании студентов вузов. Всегда говорю, что наша молодежь – самая лучшая. И совсем скоро эти ребята будут двигать нашу республику и страну вперед. А пока – есть время учиться и добиваться высот. Желаю всем успехов!  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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