В Уфе прошло диско-шоу для студентов и старшеклассников

В «Уфа-Арене» прошло диско-шоу для студентов и старшеклассников. Перед зрителями выступили башкирские артисты, участники творческих коллективов университетов и колледжей, а также лауреаты программы «Российская студенческая весна – 2023».
В интерактивных играх можно было выиграть ценные призы и даже получить один год обучения в вузе или колледже в подарок. Участников мероприятия поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики поздравил студентов и школьников с Днём знаний и пожелал им успехов.