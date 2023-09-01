В Башкирии в День знаний свои двери распахнули 5 новых современных школ

В их числе – полилингвальные образовательные учреждения. Там обучение будет идти на нескольких языках.

Ученики новой полилингвальной многопрофильной школы в Акъяре во главе с директором надели галстуки в цвет учебного учреждения. Но выделяется оно не только внешним видом. Ученики будут углублённо изучать русский, башкирский и иностранные языки. Трехэтажная школа №3 – это целый образовательный комплекс, состоящий из пяти блоков с компьютерными классами, учебными мастерскими и даже лыжной базой. Также здесь есть кабинеты инженерно-технологического профиля с лабораторией робототехники, 3D-моделирования и прототипирования. Школа открыта в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан».

В Учалах родители старались прийти пораньше, чтобы перед торжественным мероприятием было время сфотографировать ребёнка на фоне новой полилингвальной школы. Дать старт новому учебному году решили в актовом зале, в котором уместились все первоклассники и их родители. Для гостей, которые приехали поздравить учеников, школьники подготовили праздничный концерт. С завтрашнего дня они начнут знакомство с лабораторным оборудованием, лингафонными кабинетами, просторной библиотекой и спортивными зонами. Здесь смогут учиться более 1200 учеников.

В Альшеевском районе с началом учебного года учеников приехал поздравить вице-премьер республики – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. 375 ребят смогут обучаться в новой, уютной школе №5. Проект реализован в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке АНК «Башнефть». А в селе Нижнее Аврюзово ученики вернулись в обновлённую школу, которая носит имя Героя России Рафика Ихсанова. Полковник ВВС получил звание за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. В одном из классов теперь стоит именная парта героя.

В Шаранском районе это первое сентября точно запомнится ученикам сразу четырёх школ. Образовательные учреждения в сёлах Сакты, Чалмалы, Дюртюли и Шаран открылись после капитального ремонта. Поздравить педагогов и учеников приехала уроженка Шаранского района, депутат Госдумы Рима Баталова. В школах также обновили мебель и технику.

Долгожданным событием первого сентября стало и для уфимских школьников. Масштабная реконструкция в гимназии № 115 началась ещё в декабре 2021 года. Износ здания составлял 80 процентов. Школу практически разобрали и собрали заново. Так что ученики, вернувшиеся в родные стены, не могли её узнать. Учебное заведение изменилось и внешне, и внутренне.