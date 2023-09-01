Каринэ Хабирова в День знаний посетила Уфимскую коррекционную школу-интернат №59

Хочу пожелать первоклассникам, конечно же, новых ярких эмоций. Потому что вы пришли в неизвестность, во что-то удивительное. Но я надеюсь, что для вас эти приключения будут с каждым годом становиться интересней и ярче.

Каринэ Хабирова