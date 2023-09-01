Каринэ Хабирова в День знаний посетила Уфимскую коррекционную школу-интернат №59

Торжественная линейка по случаю Дня знаний прошла в Уфимской коррекционной школе-интернате №59 для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Первый звонок прозвучал для 22 учеников. А всего в образовательном учреждении учатся 250 детей. В этот знаменательный день супруга Главы республики поздравила первоклассников. Каринэ Хабирова также вручила школе сертификат на приобретение проектора.

Хочу пожелать первоклассникам, конечно же, новых ярких эмоций. Потому что вы пришли в неизвестность, во что-то удивительное. Но я надеюсь, что для вас эти приключения будут с каждым годом становиться интересней и ярче.

Каринэ Хабирова

В ноябре прошлого года на базе школы заработал региональный Ресурсный центр консультации, коррекции и обучения детей и подростков с синдромом Дауна «Наши солнечные дети». А в этом году открыли экспериментальный класс для ребят с синдромом Дауна. В нём будут учиться девять «солнечных детей».

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