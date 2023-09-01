В школах Башкирии в День знаний открылись новые стоматологические кабинеты

В День знаний состоялось торжественное открытие новых стоматологических кабинетов в десяти средних школах республики. До 60% школьников нуждаются в лечении зубов. Именно поэтому Глава республики поручил вернуть стоматологические кабинеты в учебные заведения Башкортостана, в том числе в центр образования «Знание», который находится в Уфимском районе.
Поход к зубному больше не напоминает сценарий фильма ужасов. Дети спокойно идут и садятся в кресло стоматолога, даже первого сентября. Специалисты начали приём уже в День знаний.
В школьном стоматологическом кабинете дети научатся не бояться врачей и беречь зубы с детства. Осмотр маленьких пациентов будет проводиться с согласия родителей. Дантисты организуют профилактические беседы о том, что бесконтрольное употребление сладостей, чипсов, газированной воды разъедает эмаль зубов, объяснят, как правильно ухаживать за полостью рта. Будут проводить и лечение, и профилактические осмотры, чтобы предотвратить заболевания дёсен и зубов.
В рамках проекта «Взлетай» стоматологические кабинеты откроют в образовательных учреждениях, где обучаются более 800 человек. Учащиеся школ с меньшей численностью будут приезжать на приём к зубному в поликлиники.
Башкортостан занимает первое место в Поволжье по количеству стоматологических кабинетов – их более двухсот, 80 из которых открыты в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай». Министерство образования и науки республики совместно с муниципалитетами определили ещё 26 общеобразовательных организаций, в которых в текущем году планируется открытие стоматологических кабинетов.