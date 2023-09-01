В школах Башкирии в День знаний открылись новые стоматологические кабинеты

В День знаний состоялось торжественное открытие новых стоматологических кабинетов в десяти средних школах республики. До 60% школьников нуждаются в лечении зубов. Именно поэтому Глава республики поручил вернуть стоматологические кабинеты в учебные заведения Башкортостана, в том числе в центр образования «Знание», который находится в Уфимском районе.

Поход к зубному больше не напоминает сценарий фильма ужасов. Дети спокойно идут и садятся в кресло стоматолога, даже первого сентября. Специалисты начали приём уже в День знаний.

Теперь в школе есть врач-стоматолог, куда я могу ходить. И это не очень сильно страшно, потому что доктор очень добрый. Данир Саяхов, ученик центра образования «Знание»

В школьном стоматологическом кабинете дети научатся не бояться врачей и беречь зубы с детства. Осмотр маленьких пациентов будет проводиться с согласия родителей. Дантисты организуют профилактические беседы о том, что бесконтрольное употребление сладостей, чипсов, газированной воды разъедает эмаль зубов, объяснят, как правильно ухаживать за полостью рта. Будут проводить и лечение, и профилактические осмотры, чтобы предотвратить заболевания дёсен и зубов.

С малых лет нужно приучать ребёнка к гигиене зубов. Правильное питание – залог здоровой улыбки, а также правильный уход, чистка зубов, продукты с препаратами кальция, молочные продукты. Ребёнок должен спать и соблюдать осанку. Алина Шайхутдинова, врач-стоматолог

В рамках проекта «Взлетай» стоматологические кабинеты откроют в образовательных учреждениях, где обучаются более 800 человек. Учащиеся школ с меньшей численностью будут приезжать на приём к зубному в поликлиники.

В нашей школе порядко 1457 детей учатся и все эти дети будут получать стоматологическую помощь своевременно и безболезненно. Так, как у нас самое передовое оборудование и мы сможем заниматься именно профилактикой здоровья детей, что очень важно. Павел Деркач, директор центра образования «Знание»