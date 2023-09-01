В Уфимском университете науки и технологий отметили День знаний

День знаний для первокурсников Уфимского университета науки и технологий начался с завтрака с ректором. Вадим Захаров встретился с призёрами, победителями олимпиад и со стобалльниками. Руководитель вуза поздравил новоиспечённых студентов с началом учебного года и ответил на их вопросы. Каждый из присутствующих уже имеет достижения в гуманитарных, естественных или технических науках.