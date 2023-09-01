В Уфимском университете науки и технологий отметили День знаний

День знаний для первокурсников Уфимского университета науки и технологий начался с завтрака с ректором. Вадим Захаров встретился с призёрами, победителями олимпиад и со стобалльниками. Руководитель вуза поздравил новоиспечённых студентов с началом учебного года и ответил на их вопросы. Каждый из присутствующих уже имеет достижения в гуманитарных, естественных или технических науках.
Дальше торжественное мероприятие открылась традиционной линейкой с клятвой новобранцев, получением студенческого билета и представлением факультетов. В Уфимский университет науки и технологий и его филиалы поступили свыше восьми тысяч человек, в том числе более 700 иностранных студентов. Самыми востребованными у абитуриентов стали IT-специальности, юриспруденция, а также направления подготовки из сферы философии, филологии, природоведения, социально-гуманитарной, экономико-управленческой и педагогической.