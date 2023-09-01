«Уступи дорогу поездам!» С 1 по 30 сентября на Куйбышевской железной дороге объявлен месячник безопасности. Накануне в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики состоялась пресс-конференция, где говорили о профилактике травматизма на железнодорожной инфраструктуре.

С начала года в Башкортостане произошло 23 случая травматизма на железной дороге. Большая часть, к сожалению, со смертельным исходом. Профилактика непроизводственного травматизма стала одним из основных вопросов прошедшей в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики пресс-конференции.

Представители Куйбышевской железной дороги призывают родителей беседовать с детьми, объясняя, что железная дорога – зона повышенной опасности. Остановить сиюминутно состав, который везёт от шести до девяти тысяч тонн груза практически не реально. Тормозной путь может достигать одного км, а приблизившись к контактной сети с высоким напряжением можно получить поражение током и, как следствие, сильный ожог от провода может произойти даже тогда, когда человек находится от него на расстоянии двух метров.