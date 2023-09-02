Жители Башкирии продолжают рассказывать о выходе диких животных к людям

Жители Башкирии продолжают сообщать о случаях выхода дики животных к людям.
Так, 1 сентября в Уфимском районе в селе Михайловка заметили двух мишек, которые неспешно прогуливались у мечети, подошли к школе, а после бродили по дворам жилых домов.
В Караидельском районе заметили двух волков. Лесные гости оказались пугливее медведей – они вышли к дороге, но почти сразу скрылись обратно.
В минэкологии республики напоминают, что если вы стали свидетелем выхода диких животных в населенные пункты, сообщите эту информацию по телефону оперативного дежурного Минэкологии Башкортостана +7(347) 218-04-30, а также по телефону экстренных служб по номеру 112.