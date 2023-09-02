Радий Хабиров проинспектировал ход реконструкции театра кукол в Уфе

Радий Хабиров проинспектировал ход работ в театре кукол в Уфе. После реконструкции площадь учреждения увеличится в 2,5 раза.

Помимо основного зала, добавится малый. Работы здесь идут с прошлого года. Уже близок финал. Скоро в стенах театра появятся первые маленькие зрители.

Любой театр начинается с вешалки, если это не уфимский театр кукол. Он для маленьких зрителей всегда начинался с аллеи неподалёку. Поэтому вместе с реконструкцией здания специалисты взялись и за сквер. Вскоре здесь появятся миниатюры достопримечательностей России. А вот само здание театра кукол тоже сможет претендовать на туристическое место.

На крыше появится модель земного шара, которая будет подсвечиваться и станет украшением здания. Пространством решили распорядиться с пользой. Так что площадка для выступлений появилась даже на улице. Перед входом раскинулся амфитеатр. А над ним возвышается легендарная мозаика.

Это по-прежнему театр кукол, но с возможностями куда шире. Он превратится в один из крупнейших в ПФО. В сказку маленькие зрители попадут, едва ступив на порог. Фойе станет воплощением произведений Пушкина. Но самое главное в любом театре – это сцена и зрительный зал. Здесь появились балконы, вот только не для гостей.

А вот для того, чтобы работать на новой трёхуровневой сцене, техникам пришлось пройти специальное обучение. Постановки станут более масштабными и зрелищными.

Помимо основной сцены, спектакли будут проходить в малом зале. Это пространство для интерактивных постановок, где зрители смогут погрузиться в процесс.

В Уфе совсем скоро появится действительно большой и современный центр для детей. Здесь будет классический театр, а также всевозможные интерактивы и музей, дополнительные услуги образования и площадки для семейного отдыха. Я обязательно приведу сюда и своих детей. А в первые дни работы организуем традиционную благотворительную постановку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана

Несмотря на масштабное обновление, узнаваемые детали театр кукол сохранит. Такие, как мозаика или главная эмблема.