В Уфе у памятника Шаймуратову выставили почётный караул

Заступили ровно в 19:00. У памятника Минигали Шаймуратову сегодня выставили почётный караул. Старт новой традиции был дан 27 августа в рамках мероприятия ко дню рождения легендарного комдива.
Радий Хабиров тогда объявил, что теперь каждую субботу у памятника генералу и всем защитникам Родины будет выставляться почётный караул. В летнее время – с 19:00 до 21:00. Зимой же – с полудня до 13:30. Почётная миссия нести караул возложена на кадетов уфимской школы-интерната имени Мусы Гареева.
Почётный караул одновременно будут нести четыре человека. В летнее время кадеты будут стоять по 15 минут, потом смена. В зимнее время интервал сокращен до десяти минут. Для отдыха часовых между сменами в здании Минтруда республики выделено помещение. Доставлять до Советской площади кадетов будет брендированный автобус.