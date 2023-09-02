В Уфе у памятника Шаймуратову выставили почётный караул

Радий Хабиров тогда объявил, что теперь каждую субботу у памятника генералу и всем защитникам Родины будет выставляться почётный караул. В летнее время – с 19:00 до 21:00. Зимой же – с полудня до 13:30. Почётная миссия нести караул возложена на кадетов уфимской школы-интерната имени Мусы Гареева.