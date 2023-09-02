В Уфе прошёл крупнейший в России фестиваль «Молочная страна»

Вливайся в праздник. В Уфе прошёл ежегодный крупнейший в стране молочный фестиваль, который собрал гостей не только с городов и районов республики, но и самых отдалённых регионов России. Производители угощали всех желающих молочными продуктами, а уже на молочной ярмарке можно было купить понравившуюся продукцию. На этот раз, чтобы не перекрывать улицы, организаторы выбрали новую локацию для проведения праздника.

Башкортостан занимает третье место в стране по поголовью крупнорогатого скота, второе место – по количеству коров, первое – по проведению самого большого молочного фестиваля в России. Половина из 80 республиканских производителей молока приехали в Уфу, чтобы встретиться со своими покупателями и познакомить их с ассортиментом.

Вместе с гостями фестиваля молочную страну посетил Глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел каждую лавку на фермерском рынке, узнал, какую продукцию привезли в Уфу сельхозпроизводители. А посмотреть действительно было на что. Например, баймакцы из кобыльего молока, кроме кумыса, начали выпускать кремы для ног, рук, лица. Уверяют, по своим свойствам не уступают импортным.

Здорово, что Министерство сельского хозяйства приняло решение провести «Молочную страну» на набережной реки Белой. На фестивале мы представляем наши достижения, прежде всего в молочной промышленности. В то же время это хорошее мероприятие для наших жителей, которые могут отдохнуть здесь, продегустировать и приобрести на ярмарке продукты наших ведущих производителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главными гостями семейного молочного фестиваля стали, конечно же, дети. Для них организовали тематические площадки, мастер-классы. По всей набережной работали аниматоры. А за дегустацией молочной продукции, в том числе и башкирского мороженого, можно было понаблюдать за фигурами высшего пилотажа, которые в небе исполняли пилоты малой авиации.

В 2022 сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Башкортостана получили 760 тысяч тонн продукта высокого качества, обеспечив население республики молоком и молочными продуктами почти на 126 процентов. То есть производим больше, чем потребляем.

Гостей молочного фестиваля ждала и разнообразная культурная программа: розыгрыш мороженого, парад колясок, концертные номера, фотозона с аниматорами. С каждым годом всё больше людей посещают это мероприятие, которое уже стало одним из туристических брендов башкирской столицы.