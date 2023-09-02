В Башкирии организовали досрочные выборы для переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Позаботиться о будущем своей малой Родины, находясь в тысячах километрах от неё. Такая возможность есть у переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые временно проживают в Башкортостане. Для них организованы досрочные выборы в Уфе и Стерлитамаке.

Татьяна и Николай Козловы почти 50 лет прожили вместе в Мариуполе. Но в 2022 году судьба забросила их в новый дом – в пункте временного размещения «Связист» в Уфе. Сегодня супруги голосуют здесь на досрочных выборах в законодательный орган власти своей малой Родины. Мероприятие организовано для тех, кто экстренно покинул территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Здесь очень хорошо. Оксана Александровна всем нас обеспечила, у нас комнатка отдельно, с мужем мы живём. У нас всё там: и горячая, и холодная вода, а кормят нас здесь три раза. В общем, все условия хорошие: и одели, и обули нас. Татьяна Козлова

Как правило, досрочные выборы проходят во Дворце культуры «Моторостроитель». В этот раз специально для ПВР была организована выездная комиссия. Голосование в «Связисте» проходит с первого по четвёртое сентября. Ежедневно порядок на выборах обеспечивает наблюдатель.

Мы должны следить за тем, чтобы чётко по закону всё соблюдалось. Чтобы люди заходили сами в кабинку, никого посторонних не было. Опускали в урну, не портили бюллетени и не уносили. Чтобы паспорт был при себе. Всё в рамках закона. Оксана Жиговка, наблюдатель