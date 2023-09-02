В 29 городах и районах Башкирии развернулись сельскохозяйственные ярмарки

В прошедшие выходные развернулись ярмарки в 29 районах и городах республики. Уфимцы совершали выгодные покупки на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении ул. Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площади им. С. Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи. Хозяйства республики представили городу и гостям овощи и фрукты. Там же можно было приобрести и мёд.

Груша – 400 рублей за ведро, килограмм кабачков – от 40 рублей, килограмм помидоров – от 100. Приобрести натуральную свежую продукцию можно в 29 районах и городах республики. В муниципалитетах организована 41 площадка. Причём в ряде населённых пунктов их несколько.

Залежавшиеся товары на ярмарках выходного дня не встретить. Да и выбор продуктов здесь достаточно большой, шире, чем в обычном супермаркете. Здесь можно найти даже кольраби – капустную репку от 200 рублей за килограмм. Её в своем огороде вырастила Ильгиза Валиахметова из Кармаскалинского района.

Самое время пополнить домашние запасы вкусным и полезным мёдом. Черноклёновый, цветочный, гречишный, липовый – на любой вкус и кошелёк. Среди покупателей популярно лакомство из Архангельского района. Сегодня здесь представляют свой мёд три пчеловода из этого муниципалитета. Среди них – Иван Тихонов. У него семейная пасека, которая уже не в первом поколении дарит людям радость и здоровье.

Особенность таких ярмарок – это цена продуктов. На уличных прилавках она ниже, чем в магазинах. В два, а то и в три раза, признаются покупатели. И всё это совсем рядом с домом. Здесь всегда есть возможность и поторговаться.