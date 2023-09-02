В столице Башкирии пройдёт международный марафон

Уже в субботу также пройдут детские забеги. В рамках уфимского марафона пройдёт благотворительная акция «БегуПомогу». Спортсмены смогут пожертвовать средства детям из пяти уфимских благотворительных фондов. Планируется, что на старт выйдут представители более чем 25 стран мира. Марафон по традиции пройдёт по центральным улицам, которые будут закрыты для движения автомобилей.