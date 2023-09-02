В столице Башкирии пройдёт международный марафон

В воскресенье, третьего сентября, в Уфе пройдёт международный марафон. Ожидается, что ежегодное спортивное событие соберёт рекордное число участников – семь тысяч. Спортсмены и любители бега смогут преодолеть как основную марафонскую дистанцию, так и более короткие. На старт также выйдут атлеты на хэндбайках, роллерах и представители скандинавской ходьбы.

Уже в субботу также пройдут детские забеги. В рамках уфимского марафона пройдёт благотворительная акция «БегуПомогу». Спортсмены смогут пожертвовать средства детям из пяти уфимских благотворительных фондов. Планируется, что на старт выйдут представители более чем 25 стран мира. Марафон по традиции пройдёт по центральным улицам, которые будут закрыты для движения автомобилей.

Третьего сентября у нас начинается перекрытие дорог. Как правило, подъезды из домов начинают перекрывать заранее, потому что с 7:00 невозможно перекрыть всю трассу. Постепенное перекрытие начинается с пяти утра. В 7:00 должно наступить полное перекрытие. Планируется, что в 15:00 движение должно открыться.

Дмитрий Бабин, директор уфимского международного марафона
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