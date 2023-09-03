В Башкирии строительство логистического центра «Озон» завершат в 2025 году

В Башкирии продолжается строительство логистического центра "Озон". По предварительной информации, стройку завершат в 2025 году.

По словам премьер-министра Правительства Башкирии Андрея Назарова, проект является одним из приоритетных в республике. Логистический центр будет расположен в Благовещенском районе.