В Башкирии пытались поймать медвежат, которые гуляли в населенном пункте

В Министерстве экологии рассказали о судьбе медвежат, которые гуляли в населенном пункте. По информации специалистов, животных так и не удалось поймать.
За последнее время в интернете часто размещают информацию и видеоролики о том, что медведи начали появляться в населенных пунктах. Первый раз медведя увидели в Шакше.
После видеоролика, облетевшего социальные сети, медведей начали чаще замечать в черте территории проживания людей. Сотрудники Минэкологии приняли меры для поимки животных совместно с ветеринарами, но в настоящий момент медведей поймать не получилось.