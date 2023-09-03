В Башкирии пытались поймать медвежат, которые гуляли в населенном пункте

В Министерстве экологии рассказали о судьбе медвежат, которые гуляли в населенном пункте. По информации специалистов, животных так и не удалось поймать.

За последнее время в интернете часто размещают информацию и видеоролики о том, что медведи начали появляться в населенных пунктах. Первый раз медведя увидели в Шакше.