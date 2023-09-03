Ученик из Башкирии стал участником открытого урока, проведенного Владимиром Путиным

Для 10-классника из Туймазов Резвана Гатауллина первый урок в новом учебном году провёл Президент России Владимир Путин. Подросток в прошлом году выиграл грант на открытие дистанционного шахматного клуба «Сквозь цифру» для детей с ограниченными возможностями здоровья, за что получил приглашение на встречу с главой государства.
Вместе с ним на встрече присутствовали ещё 29 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов. Президент провёл для них открытый урок «Разговор о важном» в рамках проекта «Россия – страна возможностей».
В воскресенье Резван Гатауллин вернулся на поезде в родной город. На вокзале его встретили родные и близкие. Подросток также занимается волонтерством и состоит в рядах юнармейцев. Своим сверстникам он рассказал о том, как прошла встреча с Владимиром Путиным, какой вопрос он смог задать лично главе государства, и что президент ответил ему.