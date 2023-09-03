Ученик из Башкирии стал участником открытого урока, проведенного Владимиром Путиным

Моей целью было представление нового «Сенежа» и своих проектов. Я представил «Сенеж», но не смог задать свой вопрос, поэтому я потом подошел и лично задал. Попросил у президента пару советов о том, как стать настоящим лидером, менеджером, как привлечь к себе еще больше людей и грамотно вести их за собой. Он сказал, что это все приходит со временем, и если ты от природы лидер, то это всегда будет с тобой.

Резван Гатауллин, ученик 10 класса школы №8 г. Туймазы