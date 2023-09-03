Ученик из Башкирии стал участником открытого урока, проведенного Владимиром Путиным

Для 10-классника из Туймазов Резвана Гатауллина первый урок в новом учебном году провёл Президент России Владимир Путин. Подросток в прошлом году выиграл грант на открытие дистанционного шахматного клуба «Сквозь цифру» для детей с ограниченными возможностями здоровья, за что получил приглашение на встречу с главой государства.

Вместе с ним на встрече присутствовали ещё 29 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов. Президент провёл для них открытый урок «Разговор о важном» в рамках проекта «Россия – страна возможностей».

Конечно, всё, что происходит в сфере образования ‒ первый этап в образовании, ‒ конечно, связан с семьёй, с тем, как в семье относятся к образованию. Вот именно это отношение к образованию и зарождает у маленького ещё человека интерес к собственному развитию, к получению знаний.

Владимир Путин
Фото №1 - Ученик из Башкирии стал участником открытого урока, проведенного Владимиром Путиным

В воскресенье Резван Гатауллин вернулся на поезде в родной город. На вокзале его встретили родные и близкие. Подросток также занимается волонтерством и состоит в рядах юнармейцев. Своим сверстникам он рассказал о том, как прошла встреча с Владимиром Путиным, какой вопрос он смог задать лично главе государства, и что президент ответил ему.

Моей целью было представление нового «Сенежа» и своих проектов. Я представил «Сенеж», но не смог задать свой вопрос, поэтому я потом подошел и лично задал. Попросил у президента пару советов о том, как стать настоящим лидером, менеджером, как привлечь к себе еще больше людей и грамотно вести их за собой. Он сказал, что это все приходит со временем, и если ты от природы лидер, то это всегда будет с тобой.

Резван Гатауллин, ученик 10 класса школы №8 г. Туймазы
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