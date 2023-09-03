В Уфе у памятника генералу Шаймуратову каждую субботу дежурит почетный караул

Славная традиция, которая будет воспитывать молодёжь. У памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе каждую субботу отныне дежурит почётный караул. С 7 и до 9 вечера вахту будут нести кадеты Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой. Впервые караул у памятника был выставлен 27 августа, в день рождения легендарного комдива.

Суббота. На часах 19:00. Кадеты Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой заступают в почётный караул у памятника Минигали Шаймуратову. Одновременно на посту вахту несут четыре человека. Через 15 минут смена караула.

Старт новой традиции был дан 27 августа, в рамках мероприятия ко дню рождения легендарного комдива. Радий Хабиров тогда объявил, что теперь каждую субботу у памятника генералу Минигали Шаймуратову и всем защитникам Родины будет выставляться почётный караул. Миссия нести вахту возложена на учащихся Уфимского кадетского корпуса.

Почётный караул для кадета – это большая честь, говорит Ратмир Валеев. Он один из тех, кто нёс вахту в самый первый раз, в день рождения Героя России Минигали Шаймуратова. Ратмир с детства мечтает стать военным. Хотя среди близких родственников не было тех, кто связал свою жизнь с погонами. Парень решил стать первопроходцем, поступив в кадетский корпус. Такое решение пусть и не сразу поддержала и мама Ратмира. А после участия сына в почётном карауле женщина еще больше убедилась: сын сделал правильный выбор.