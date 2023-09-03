Нашествие медведей в Башкирии: куда звонить, если заметил зверя

В Уфе участились случаи выхода медведей из леса. Так, косолапого заметили в микрорайоне Шакша. А 31 августа двух гулявших медвежат засняли в уфимском поселке Михайловка. О гуляющих по городу зверях начали сообщать в чатах жильцов.
Медвежатам около восьми месяцев, они сами опасались людей. Сейчас животные ушли в лес. Угроза для людей отсутствует. Сотрудниками Минэкологии Башкортостана совместно с представителями горветклиники, Управления гражданской защиты Уфы принимались меры по поимке диких животных. Безопасность местных жителей обеспечивали сотрудники полиции.
Тем не менее ситуация находится под контролем Минэкологии Республики Башкортостан. Если вы встретили диких животных, следует немедленно сообщить об их местонахождении оперативному дежурному Минэкологии республики по телефону: +7 (347) 218-04-30 или позвонить в полицию по номеру 112.