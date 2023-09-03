Нашествие медведей в Башкирии: куда звонить, если заметил зверя

Тем не менее ситуация находится под контролем Минэкологии Республики Башкортостан. Если вы встретили диких животных, следует немедленно сообщить об их местонахождении оперативному дежурному Минэкологии республики по телефону: +7 (347) 218-04-30 или позвонить в полицию по номеру 112.