В Уфе проверили таксистов без опознавательных знаков

Таксисты без обозначений. В Уфе прошёл рейд – проверили «безликих» перевозчиков. Согласно требованиям, водители должны быть здоровы – без медицинских противопоказаний у управлению транспортным средством, а автомобили – иметь внешние опознавательные элементы: соответствующие надписи, так называемые «шашки» и фонарь на крыше. Перед тем, как такси выходит на линию, водитель и машина проходят осмотр, медицинский и технический. Это фиксируется.

– Наклейки – это вообще по желанию. Хочешь – обклеиваешь, хочешь – не обклеиваешься. Нафиг она нужна? У меня всё есть. У меня лицензия есть, т.е. я могу осуществлять перевозку пассажиров официально.

– Наклейки на боку, имеете в виду?

– Да, которые обклеиваются же в «Яндексе». Ну что она даёт? Она водителю только даёт приоритет и всё. Ну и меньше сотрудники полиции останавливают.

Отказ от лояльности на дороге водитель такси сделал в пользу экономии на атрибуты. Вот только у специалистов другое мнение на этот счёт: внешние опознавательные знаки на машине по закону должны быть нанесены сразу после получения разрешения на предоставление услуг легкового такси – на перевозку пассажиров и их багажа. По правилам это фонарь на крыше и цветографическая схема по бокам машины. Эксперт объясняет: это соответствовало закону и до 1 сентября, осенью контроль за нормами усилят.

Допускать к работе водителя, у которого есть медицинские противопоказания для управления автомобилем, таксопарк не имеет права. Это одна из причин регулярной проверки здоровья. Однако сами работники мало представляют, как это может быть организовано.

В одном из уфимских таксопарков проблему решили установкой аппарата для телемедицины. По словам руководителя, проверку водители проходят утром или вечером. Перед выходом на линию состояние осматривают и у железного исполнителя заказа.

Если индивидуальный предприниматель заключил договор с агрегатором без посредника в виде таксопарка, то все эти требования должен выполнять самостоятельно. При этом не имеет значения цель поездки на авто – если машина зарегистрирована как такси, то на ней должны быть соответствующие обозначения. Опознавательные элементы действуют в течение пяти лет, за их отсутствие могут оштрафовать.

Мобильный комплекс считывает нарушителей, на экране дата, время и местоположение. Данные о перевозчиках есть в реестре, информация с 1 сентября должна обновляться ежедневно. Фиксируют таксистов без внешних обозначений, государственные номера автомобилей забиты в базу. Во время рейда данные сотрудник передаёт патрульной службе, и те уже проводят очную беседу.