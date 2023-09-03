Созданный в Башкирии мультфильм «Северные амуры» выйдет в российский прокат 12 октября

В Башкортостане стартовал прокат анимационного фильма «Северные амуры». Он будет идти на русском и башкирском языках. А уже с 12 октября картина выйдет в российский прокат. Это первый мультфильм, созданный в республике, которой покажут в 500 кинотеатрах страны. В нем повествуется о башкирских воинах, отправившихся сражаться сначала со шведами в 1788 году, а потом и с французами в 1812-м. Сотни специалистов работали над картиной 2,5 года, и вот наконец на большом экране можно увидеть результат их трудов.

Вместе с главными героями зрители пройдут исторический путь предков. Это история о пяти башкирах, на долю которых выпали две войны – Русско-шведская и Отечественная 1812 года. Но за судьбами нескольких героев стоит история всего народа.

С некоторыми героями у обладателей голосов даже есть внешние сходства. Так что если не по интонации, то по характерным чертам их точно можно вычислить. Голосом сенатора Лилии Гумеровой в фильме говорит Екатерина II, певец Аскар Абдразаков озвучил Александра I. Легко будет узнать и голоса Радика Юльякшина и Айдара Галимова. Они работали над одним героем, но в разных его возрастах. Знакомы будут и интонации министра культуры Амины Шафиковой. А два героя говорят голосами Рустема Булатова и Дениса Шаханова из группы Lumen.

Над мультфильмом работали сотни специалистов. В 45 минутах героям оказалось тесно, так что хронометраж уже в ходе работы увеличили. Над созданием мультфильма работала уфимская студия «Муха». Рождение человека и на экране процесс долгий и сложный. Именно аниматоры вдыхали жизнь в созданного художниками персонажа. А то, каким он будет по характеру, зависит не только от сценаристов.

В создании картинки авторы поставили себе высокую планку. Аниматоры особенно гордятся проработанными деталями. Если обратить внимание, даже мех в одежде выглядит приближенно к натуральному.