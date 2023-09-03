В Башкирии аграриям предстоит собрать 49 тысяч га сахарной свёклы

По данным регионального Минсельхоза, работы уже активно ведутся в Альшеевском, Чишминском, Давлекановском, Кушнаренковском и Благоварском районах. Какой путь проходит сахар перед тем, как попасть на прилавки?

Одна такая машина заменяет сотню рабочих рук. В первую самостоятельную смену Линар Зиязетдинов уже знает ее механизм на отлично. Сказывается опыт: раньше механизатор трудился на посевной технике. А сейчас в его карьере настал новый этап. Он сел за руль комбайна для уборки сахарной свёклы.

Родной брат мне помог, стажировал меня на этом комбайне. Он работает уже более, чем я, на этом комбайне, он взял меня к себе в помощники. И вот я с сегодняшнего дня работаю один на этом комбайне. Линар Зиязетдинов, машинист комбайна

На грядках Альшеевского района работает шесть таких комбайнов. С их помощью убрали уже 200 гектаров урожая. Заготовить сырье спешат к 10 сентября. На этот день намечен запуск Раевского сахарного завода.

Уборку сахарной свеклы мы начали 30 августа, сейчас только разгоняемся. Какие-то есть мелкие поломки, но работа идет. Ильгиз Свечников, исполнительный директор СН «Агро»

На ход работ влияет не только исправность техники. Так, в этом году урожайность в значительной степени зависит от климатических условий.

Были сначала заморозки в начале мая, которые значительно повредили около 760 гектаров сахарной свеклы. И суховеи тоже повредили свеклу, поэтому площадь немножко уменьшилась. Мы планировали, конечно, больше посеять. Татьяна Лисицына, главный агроном отдела сельского хозяйства Альшеевского района

С полей урожай отправляется на заводы. Предприятие в Чишминском районе уже также работает на приёмку. Сначала корнеплоды проходят тщательную проверку. После промывки ее взвешивают, определяют зеленую массу и степень загрязненности.

Сахаристость – это, пожалуй, важнейший критерий, по которому определяют качество свёклы. По ГОСТу она должна быть не меньше 16,7 процента. В прошлом году среднесуточная производительность на заводе составляла 4700 тонн, в этом году планируют увеличить её до 5000. Наращивать объёмы позволяет инвестиционная программа, которая ведется с 2017 года. В реконструкцию и модернизацию оборудования вложены миллиарды рублей. Последний пилотный проект Чишминского сахарного завода стоимостью в 26 миллионов – хранение свёклы способом вентиляции когатов.