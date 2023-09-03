В Башкирии аграриям предстоит собрать 49 тысяч га сахарной свёклы

По данным регионального Минсельхоза, работы уже активно ведутся в Альшеевском, Чишминском, Давлекановском, Кушнаренковском и Благоварском районах. Какой путь проходит сахар перед тем, как попасть на прилавки?
Одна такая машина заменяет сотню рабочих рук. В первую самостоятельную смену Линар Зиязетдинов уже знает ее механизм на отлично. Сказывается опыт: раньше механизатор трудился на посевной технике. А сейчас в его карьере настал новый этап. Он сел за руль комбайна для уборки сахарной свёклы.
На грядках Альшеевского района работает шесть таких комбайнов. С их помощью убрали уже 200 гектаров урожая. Заготовить сырье спешат к 10 сентября. На этот день намечен запуск Раевского сахарного завода.
На ход работ влияет не только исправность техники. Так, в этом году урожайность в значительной степени зависит от климатических условий.
С полей урожай отправляется на заводы. Предприятие в Чишминском районе уже также работает на приёмку. Сначала корнеплоды проходят тщательную проверку. После промывки ее взвешивают, определяют зеленую массу и степень загрязненности.
Сахаристость – это, пожалуй, важнейший критерий, по которому определяют качество свёклы. По ГОСТу она должна быть не меньше 16,7 процента. В прошлом году среднесуточная производительность на заводе составляла 4700 тонн, в этом году планируют увеличить её до 5000. Наращивать объёмы позволяет инвестиционная программа, которая ведется с 2017 года. В реконструкцию и модернизацию оборудования вложены миллиарды рублей. Последний пилотный проект Чишминского сахарного завода стоимостью в 26 миллионов – хранение свёклы способом вентиляции когатов.
Производство сахара – это сложный технологический процесс. После того, как свёклу привезут на завод, конечный продукт получат лишь через 32 часа. В этом сезоне сотрудники предприятия планируют переработать 800 тысяч тонн сырья, что позволит обеспечить сахаром жителей республики.