Что изменится для россиян в сентябре 2023 года

С началом осени в силу вступил ряд изменений и новшеств. «Золотой стандарт» образования, возвращение серебряной медали, дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов. Обо всем подробнее – в нашем сюжете.

В уфимском лицее №6 вовсю обновляют школьную библиотеку. По многим предметам поменялись авторы учебников. С введением «золотого стандарта» в образовании преподавать во всех школах будут по одним и тем же книгам. Речь не только о пособии по истории. Едиными станут федеральные программы по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и ОБЖ. «Золотой стандарт» позволит создать равные условия для обучения всех детей. Независимо от того, где они учатся: в крупном городе или маленьком селе. Если раньше дети при переводе из одной школы в другую нередко были вынуждены доучивать темы из-за разности программ, теперь это исключено.

В обновленной образовательной программе снова предусмотрена начальная военная подготовка. Кроме того, преподавать в младших классах получили право студенты старших курсов колледжей. И отныне детей могут с полным правом привлекать к общественному труду, не спрашивая разрешения у родителей. Также с этого года в качестве мер поощрения возвращаются серебряные медали.

Своего рода стандарты, правда, мусульманские вступают в силу в банковском секторе. Башкортостан стал пилотным регионом по реализации проекта исламского банкинга. Кредиты по законам шариата: без ростовщических процентов, штрафов за просрочку и не только. Как говорят эксперты, ключевыми здесь будут не деньги, а потребности, которые нужно закрыть. Т.е. банк будет давать клиенту средства не напрямую, а в виде оплаты конкретных вещей: покупки техники, автомобиля либо вкладывать в реализацию бизнес-плана, не только становясь совладельцем прибыли, но и разделяя все риски.

Накапливать можно не только деньги, но и дни. Речь о родителях детей-инвалидов, которые смогут брать дополнительный отпуск. По трудовому кодексу сейчас им положен один выходной сверху каждую неделю, чего зачастую недостаточно для решения проблемных вопросов. Законодатели доработали норму.

Еще одно нововведение призвано обезопасить жителей многоквартирных домов. 1 сентября вступил в силу закон о безопасной эксплуатации газового оборудования и надлежащего состояния вентиляционных и дымовых каналов. Нарушения при строительстве либо при перепланировке помещений могут приводить к неправильному воздухообмену и, как следствие, хлопкам бытового газа. ЧП в Ишимбае, которое произошло на неделе, в очередной раз подтвердило это.