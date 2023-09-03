В Уфе прошел девятый международный марафон

Мероприятие собрало рекордное количество участников. На старт на разные дистанции вышли 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта со всей страны. Конкуренцию им составили гости из 26 стран, среди которых Индия, Узбекистан, Кения, Китай, Республика Беларусь.
В этот день на улицах города можно было встретить динозавра, привидение, колдунью-спортсменку и не только. Все они участники забега в костюмах. Вообще любители бега могли выбрать удобную для себя дистанцию: на 2, 5, 10 километров, марафон на 42 километра или полумарафон. На старт выходили семьями, были и те, кто бежал с домашним питомцем.
Победителем Уфимского международного марафона на 42 километра среди мужчин стал Артем Забалуев из Магнитогорска. Он выступает здесь в третий раз, но до этого еще не выигрывал. Среди женщин лучшей стала Ульяна Шарикова из Уфы. В полумарафоне успех праздновал Денис Валитов. Завершился международный марафон забегом на два километра. Он получился одним из самых массовых – эту дистанцию выбрали почти 1700 участников.