В Уфе прошел девятый международный марафон

Мероприятие собрало рекордное количество участников. На старт на разные дистанции вышли 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта со всей страны. Конкуренцию им составили гости из 26 стран, среди которых Индия, Узбекистан, Кения, Китай, Республика Беларусь.

В этот день на улицах города можно было встретить динозавра, привидение, колдунью-спортсменку и не только. Все они участники забега в костюмах. Вообще любители бега могли выбрать удобную для себя дистанцию: на 2, 5, 10 километров, марафон на 42 километра или полумарафон. На старт выходили семьями, были и те, кто бежал с домашним питомцем.

Дочку зовут Сабина, ей завтра год и месяц. Преодолела со мной 10 километров. Успела и поспать, и покушать. Все отлично. Майя Ишметова, участница Уфимского международного марафона

Я из Китая, впервые участвую в марафоне в Уфе. Это незабываемый опыт на всю жизнь. Ян Мань, участница Уфимского международного марафона /Китай/

Победителем Уфимского международного марафона на 42 километра среди мужчин стал Артем Забалуев из Магнитогорска. Он выступает здесь в третий раз, но до этого еще не выигрывал. Среди женщин лучшей стала Ульяна Шарикова из Уфы. В полумарафоне успех праздновал Денис Валитов. Завершился международный марафон забегом на два километра. Он получился одним из самых массовых – эту дистанцию выбрали почти 1700 участников.

Я, наверное, не очень спортивный человек, но старалась ходить по 10 тысяч шагов, и это помогло мне пробежать. Дистанция чудесная и эмоции прекрасные. Это заряд на целый год. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»