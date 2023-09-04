В Башкирии в сгоревшей бане обнаружено тело трехлетней девочки

В Башкирии в селе Новобалтачево Чекмагушевского района произошел пожар. По предварительной информации, накануне днем двое маленьких детей без присмотра взрослых играли с портативной газовой горелкой. В итоге загорелось сено, огонь распространился на надворные постройки.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. Уточняется, что пожар повредил кирпичную баню, гараж и деревянный сарай. В ходе тушения в бане было обнаружено тело трехлетней девочки.

Пожар локализован. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, проверку проводит республиканская прокуратура.