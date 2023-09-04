В Уфе подвели итоги IX международного марафона

В этом году участниками Уфимского международного марафона стали более 7000 человек из 26 стран, 200 городов страны. Отметим, годом ранее в забеге участвовали только 5,5 тысячи бегунов.
В пресс-службе мэрии города рассказали, что спортсменам были предложены разные дистанции: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. В состязаниях приняли участие Премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров, вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, заместитель главы Администрации Уфы Владимир Жебровский, а также звезды эстрады и кино.
Добавим, в рамках марафона состоялась благотворительная акция БегуПомогу, которая призвана помочь детям уфимских благотворительных фондов.
Фото: социальные сети