В Башкирии за своих депутатов голосуют жители новых регионов страны

С 1 по 4 сентября жители Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, которые проживают на территории Башкирии, досрочно проголосовали на выборах в законодательные собрания своих регионов-субъектов России. В республиканской ЦИК сообщают, что в этих целях избиркомы новых территорий создали в Уфе и в Стерлитамаке четыре экстерриториальные комиссии.

По словам председателя ТИК Калининского района Гульнары Ступиной, значительное количество избирателей проживает в пунктах временного размещения, для которых была организована подача автобусов. Кроме того, комиссии выезжают на места для того, чтобы свои голоса могли отдать маломобильные граждане.

Как рассказали сами избиратели новых регионов, многие из них планируют остаться жить на территории Башкирии. Кто-то уже нашел работу, кто-то продолжает поиски. Возвращаться страшно: продолжаются боевые столкновения, гибнут люди. Вместе с тем все они отмечают теплый и радушный прием в Башкирии, очень ждут победы, считают себя россиянами, и очень хотят попасть обратно – домой.