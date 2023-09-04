В Бирске более 400 студентов приступили к обучению по программе «Профессионалитет»

В День знаний амбассадоры проекта поздравили первокурсников флешмобом, а вокальный ансамбль «Поющие сердца» исполнил гимн системы СПО. После торжественной линейки в стенах колледжа прошли уроки мира и добра, а также были организованы экскурсии в Бирскую центральную районную больницу и госаптеки «Башфармация».