Жители Башкирии могут обратиться на «горячую линию» по вопросам организации питания в школах

С сегодняшнего дня в Башкирии работает «горячая линия» по вопросам организации питания в школах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по республике.

До 15 сентября операторы будут отвечать на вопросы жителей региона по указанной тематике по номеру телефона 8-800-77-50-170. График работы линии: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу – с 10:00 до 15:45 часов. Обеденный перерыв: с 12:00 до 12:45.