В Башкирии задержан очередной водитель с поддельными правами

Накануне на трассе Нефтекамск-Янаул госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2110. Водитель, 1995 года рождения, показал чужое водительское удостоверение. Об этом в своих социальных сетях сообщил руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла фотография на правах, которая не соответствовала фото базы данных ГИБДД. Установлено, что молодой водитель не имел права управлять транспортным средством и предъявил документ, который принадлежал другому лицу.

В отношении молодого человека составлен административный протокол. По факту подделки документов он доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Автомобиль отправлен на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.