В Башкирии задержан очередной водитель с поддельными правами

Накануне на трассе Нефтекамск-Янаул госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2110. Водитель, 1995 года рождения, показал чужое водительское удостоверение. Об этом в своих социальных сетях сообщил руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.  

Фото №1 - В Башкирии задержан очередной водитель с поддельными правами

Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла фотография на правах, которая не соответствовала фото базы данных ГИБДД. Установлено, что молодой водитель не имел права управлять транспортным средством и предъявил документ, который принадлежал другому лицу.           

В отношении молодого человека составлен административный протокол. По факту подделки документов он доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Автомобиль отправлен на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Фото: телеграм-канала Владимира Севастьянова   

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