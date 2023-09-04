В Уфе построят завод по производству сельхозоборудования

Пусконаладочные работы проведены, готовятся к открытию. Белорусский холдинг «Амкодор» продолжает реализовывать в Уфе инвестпроект по строительству завода по выпуску сельхозоборудования для послеуборочной обработки зерна.
Объект возводится на территории индустриального парка «Уфимский». Там будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы для обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, а также кукурузы с исходной влажностью до 30 процентов. За ближайшие три года там планируют изготовить 120 мини-заводов, то есть комплексов по переработке зерна.
По словам руководителя уфимского предприятия, белорусские инвесторы получают всестороннюю поддержку от республики. В частности, власти помогли им стать резидентами особой экономической зоны «Алга» – это дополнительные налоговые льготы и преференции от государства.