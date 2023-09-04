В Уфе построят завод по производству сельхозоборудования

Объект возводится на территории индустриального парка «Уфимский». Там будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы для обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, а также кукурузы с исходной влажностью до 30 процентов. За ближайшие три года там планируют изготовить 120 мини-заводов, то есть комплексов по переработке зерна.