В преддверии профессионального праздника в Уфе появился новый арт-объект в виде нефтяной качалки. Он установлен в сквере микрорайона «Яркий». Нефтедобывающая установка, которая использовалась для добычи чёрного золота с 1969 года, привезена из Ишимбайского района. Механизм устанавливался больше четырёх часов.

Также ветераны нефтяной отрасли почтили память Героя Социалистического Труда, заслуженного нефтяника БАССР Евгения Столярова. На доме по улице имени известного нефтяника открыли и информационную доску. С помощью указанного на ней куаркода можно получить подробную справку о деятельности Евгения Столярова. Отметим, что в ближайшее время в Дёмском районе города откроется и Уфимское управление буровых работ.