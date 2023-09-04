В Башкирии участники СВО и члены их семей могут без очереди получить юридическую помощь

В порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим на нее право в рамках государственной системы, которая действует в Башкирии, республиканским Управлением по делам архивов внесены изменения.

Согласно положениям документа, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации региона, перечень категорий граждан, которые имеют право на личный прием для получения бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устном порядке, расширен.

Теперь в него вошли участники спецоперации, которые служат по контракту, и те, кто был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Кроме того, на оказание данной услуги могут претендовать члены их семей (родители или усыновители, дети или усыновленные, супруги, лица, находящиеся на иждивении).