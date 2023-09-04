В Уфе преступники с игрушечными пистолетами ограбили магазин электроники

В Уфе четверо мужчин обокрали салон электроники на сумму более 4,8 млн рублей, а также вынесли 7 смартфонов, общая стоимость которых составила почти 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что грабеж был совершен с помощью игрушечных пистолетов. В апреле текущего года грабители брызнули перцовым баллончиком в лица директору и сотруднику салона на улице Жукова. Затем они их связали, вытащили деньги из сейфа и скрылись на автомобиле.

По информации ведомства, злоумышленники тщательно продумали план ограбления заранее: ознакомились с расположением торговой точки, графиком работы. Известно, что в составе группировки был еще один сотрудник магазина.