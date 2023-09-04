Демская школа должна быть в приоритете – Радий Хабиров

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе дал поручение подобрать участок для строительства новой школы в Демском районе столицы. По его мнению, та площадка под строительство, которая была определена ранее, небезопасна.
В настоящее время там активно строятся и развиваются новые микрорайоны, поэтому вопрос строительства нового общеобразовательного учреждения должен быть в приоритете, подчеркнул Радий Хабиров.
Кроме того, руководитель республики отметил, что филиал уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, который располагается в Деме, намерен отказаться от нескольких своих земельных участков и передать их в пользование администрации района для возведения спортивного объекта.
Министру образования республики Айбулату Хажину поручено запланировать в образовательном учреждении ремонт со строительством площадки для производственной практики будущих сотрудников МЧС.
Фото: ИА «Башинформ»