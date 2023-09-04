Уфимцев и гостей столицы приглашают на фестиваль «Романтика осени»

В Уфе с пятое по шестое сентября будет проходить Всероссийский фестиваль классической музыки «Романтика осени». Об этом рассказала сегодня министр культуры Башкирии Амина Шафикова на оперативном совещании в ЦУРе.

Все мероприятия в рамках фестиваля будут проводиться на Советской площади. Руководитель регионального минкульта уточнила, что завтра, пятого сентября, для ценителей классической музыки будут выступать Национальный симфонический оркестр республики, а также солисты театра оперы и балета. В среду, шестого сентября, на сцене будет играть Тюменский государственный симфонический оркестр.