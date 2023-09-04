В Башкирии туристам предложат тур на сыроварню

В ходе оперативного совещания в ЦУРе Радий Хабиров поручил проработать вопрос об организации туристического маршрута на производство сыров, которое расположено неподалеку от башкирской столицы.
Министр предпринимательства и туризма республики по поручению Главы Башкирии должен будет проанализировать туристический потенциал такого маршрута. В будущем его смогут посещать туристы по программе «Башкирское долголетие» и не только они.
Напомним, ранее сыровары, принимавшие участие в фестивале «Молочная страна», выступили с инициативой о приеме туристов на своих производствах. Они покажут полный цикл производства продукта.