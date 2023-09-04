В Башкирии при пожаре погибла 3-летняя девочка

В Чекмагушевском районе обнаружили в сгоревшей бане тело трёхлетней девочки. Трагедия произошла в селе Новобалтачево. Предварительно установлено, что двое детей нашли газовую горелку и случайно подожгли сено. Огонь распространился на дворовые постройки. Трёхлетняя девочка спряталась в бане. При тушении она была обнаружена без признаков жизни.

По словам экспертов, вероятнее всего пятилетний мальчик побежал в другую сторону, а девочка просто спряталась и задохнулась. И такие случаи, к сожалению, часто встречается, когда дети от страха забираются под кровать, в шкаф. Поэтому специалисты рекомендуют проигрывать с малышами такие ситуации и не оставлять без присмотра.