За этот год самозанятые Башкирии заработали более 9 млрд рублей

В едином реестре Башкирии по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано порядка 128 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с наемными сотрудниками в количестве более 440 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Кроме того, в Башкирии продолжает расти численность самозанятых – сейчас в регионе таковых насчитывается 160 тысяч человек.

По словам Рустема Афзалова, плательщики налога на профессиональный доход (или самозанятые) – наиболее динамично развивающийся сегмент экономики. Их суммарный доход вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по итогам прошедшего периода 2023 года составил более 9 млрд рублей.