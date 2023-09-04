В Уфе для пациентов детской клинической больницы организовали праздник ко Дню знаний

Праздник ко Дню знаний провели для юных пациентов онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы. Организаторы благотворительной акции привезли канцтовары, игрушки и книги. К самым маленьким приехали герои мультфильмов. Поддержку оказала некоммерческая организация «Равное право на жизнь».

Детям дарят праздник каждое первое сентября вот уже несколько лет. На связи же с ребятами, их родителями и медучреждениями – круглый год. Так, недавно купили мебель для игровой комнаты в больнице, родным оказывают психологическую и юридическую помощь, а маленьких пациентов направляют на консультации и лечение.

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