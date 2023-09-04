В Уфе для пациентов детской клинической больницы организовали праздник ко Дню знаний

Детям дарят праздник каждое первое сентября вот уже несколько лет. На связи же с ребятами, их родителями и медучреждениями – круглый год. Так, недавно купили мебель для игровой комнаты в больнице, родным оказывают психологическую и юридическую помощь, а маленьких пациентов направляют на консультации и лечение.