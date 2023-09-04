Два сотрудника администрации Радия Хабирова ушли добровольцами в зону СВО

Два сотрудника администрации Главы Башкирии приняли решение отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал Радий Хабиров.

Он уточнил, что мужчины будут служить во втором батальоне имени Салавата Юлаева. Руководитель региона поблагодарил их за мужество и желание встать на защиту Родины, а их семьи – за поддержку своих мужчин в принятии столь непростого решения.

Кроме того, Радий Хабиров пообещал оказывать родным и близким бойцов всестороннюю поддержку, и выразил уверенность, что по возвращении коллег они обязательно продолжать работать вместе на благо Башкирии.