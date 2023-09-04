В День знаний футболисты «Уфы» посетили лицей №58

В День знаний футболисты «Уфы» посетили лицей № 58. Мероприятие прошло в рамках проекта от российского футбольного союза «Футбол в школе». Он стартовал два года назад в восьми регионах нашей страны. Школы-участницы получают от РФС набор инвентаря и методическую поддержку. В самих учреждениях проходят уроки футбола и открываются секции.

Настоящий праздник для детей из 58 лицея. Уже год они обучались по программе «Футбол в школе». И вот первого сентября к ребятам приехали игроки «Уфы» Артём Погосов и Лев Ушахин. Футболисты провели для школьников лёгкую разминку и эстафету.

В 58-м лицее на уроках физкультуры проходят футбольные тренировки. Сейчас в этом задействованы четыре класса. Уже спустя год занятий виден прогресс ребят. К тому же, они участвуют в различных школьных турнирах и фестивалях.

Главным событием дня стал футбольный матч учеников лицея против игроков главной команды и представителей ФК «Уфа». Победила дружба, а лучшим бомбардиром матча стал Артём Погосов.