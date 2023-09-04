Стало известно, когда продолжится строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочее совещание по вопросам строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе. На совещании присутствовал председатель Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин.
Он рассказал, что на сегодняшний день сформирован проектный офис, участниками которого стали вице-премьеры, представители минстроя, минземимущества и администрации башкирской столицы. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно принимать решения по всем возникающим вопросам.
Проведение следующего совещания запланировано на середину сентября, когда рабочая граппа будет готова представить отчет по проведенной экспертизе объекта. После этого будет корректироваться проектно-сметная документация, отметил Айнур-хазрат.
По словам председателя Духовного управления мусульман Башкортостана, Глава региона поставил задачу закрыть тепловой контур мечети до весны 2024 года, чтобы внутри было тепло. Предполагается, что уже тогда рабочие смогут приступить к основным строительно-монтажным работам.