Синоптики рассказал, каким в Башкирии будет бабье лето

В Башкирии ближайшие дни будут теплыми, информирует Башгидромет. Синоптики ожидают, что завтра, 5 сентября, температура воздуха поднимается до +18, +23 градусов. Ветер будет переменных направлений, слабый. Дождей не прогнозируется.

В среду, 6 сентября, столбики термометров ночью поднимутся до отметок +6, +11 градусов, а днем воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада. В этот день ожидаются небольшие осадки.