Синоптики рассказал, каким в Башкирии будет бабье лето

В Башкирии ближайшие дни будут теплыми, информирует Башгидромет. Синоптики ожидают, что завтра, 5 сентября, температура воздуха поднимается до +18, +23 градусов. Ветер будет переменных направлений, слабый. Дождей не прогнозируется.
В среду, 6 сентября, столбики термометров ночью поднимутся до отметок +6, +11 градусов, а днем воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада. В этот день ожидаются небольшие осадки.
Такая теплая погода продержится недолго, уточняют синоптики. Уже в четверг, 7 сентября, на улице станет прохладнее и начнутся дожди.