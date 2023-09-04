Школьники Башкирии будут питаться из брендированной посуды

В эфире проекта «Салям» телеканала БСТ первый заместитель министра торговли и услуг республики Азат Аскаров рассказал, что в Башкирии для школьных столовых создана брендированная посуда в едином стиле под названием «Ешь, учись, расти».

То есть все 27 резидентов ассоциации операторов питания будут работать именно с такими комплектами единого образца. Посуда создана для максимального комфорта учащихся.