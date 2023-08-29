Начался второй сезон общероссийского проекта «Национальность.ру»

Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации совместно с АНО «Институт развития интернета» реализует проект «Национальность.ru». Он реализуется уже второй год и представляет собой видеоролики, в каждом из которых освещают традиции и культуру одной из 193 национальностей, проживающих на территории России, передает Федеральное агентство по делам национальностей.

Новое российское тревел-шоу «Национальность.ru» в развлекательной форме помогает узнать поближе и понять другие народы. Проект сделан ярко и красочно, в современном стиле. Рассказывая об общих ценностях, проект объединяет людей, представителей разных народов и конфессий.

В тревел-шоу «Национальность.ru» в необычном формате рассказывают о языках народов России. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Архив тревел-шоу постоянно пополняется. Посмотреть выпуски можно и в социальных сетях по следующим ссылкам:

Одноклассники - https://ok.ru/group/61675090804821

ВКонтакте - https://vk.com/nationalityru

RUTUBE - https://rutube.ru/channel/25309004/