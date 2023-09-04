В Уфе в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ откроется лаборатория медиадизайна УГНТУ

Лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» Уфимского государственного нефтяного технического университета будет ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности.

Здесь будут действовать различные площадки, на которых можно будет разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь. Созданием лаборатории занимаются сотрудники и студенты кафедры «Дизайн и искусствоведение» УГНТУ.

Здесь же будут решаться экспериментальные задачи, реализовываться различные проекты в области современных медиатехнологий в цифровой среде. Также среди студентов востребованы прототипирование, брендинг и медиадизайн.

Сейчас ведется разработка серии сувенирных коллекций на основе фирменного стиля УГНТУ. Каждая коллекция имеет собственную промоутерскую программу, которая позволяет идею воплотить в жизнь в формате рекламной графики и предмета.

Кроме того, лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» занимается формированием узнаваемого республиканского экостиля: предметы интерьера, костюмы, ландшафтный дизайн.

Также студенты создают виртуальный контент для образовательной и игровой среды, выпускают серии видеороликов в стиле «моушн-дизайн». Учащиеся самостоятельно создают историю, композицию, графику, осуществляют монтаж и сборку. Наиболее успешные проекты можно увидеть на YouTube-канале УГНТУ.